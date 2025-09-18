Asteroide com mais de 200 metros passou perto da Terra

Na sua conta da rede social Telegram, aquela instituição refere que o objeto era mil vezes maior do que o meteorito que caiu na cidade russa de Cheliabinsk, em 2013, acrescentando que a passagem ocorreu a uma distância de quase 800 mil quilómetros da Terra e da Lua.

O agora batizado "2025 FA22", que terá um tamanho estimado de entre 130 e 290 metros, "foi incluído na lista dos corpos celestes potencialmente perigosos para o planeta", tendo `regresso` previsto para daqui a cerca de 11 anos, mais precisamente em 20 de agosto de 2036, mas a uma distância previsivelmente maior, segundo os especialistas.

"Uma aproximação potencialmente perigosa poderá ocorrer em 2089 e, particularmente, em 2173", indicaram no comunicado.

Por exemplo, a famosa cratera Barringer, no estado norte-americano Arizona foi provocada pela queda de um meteorito entre 10 e 100 vezes mais pequeno que o "2025 FA22", há cerca de 50 mil anos.

Os peritos russos calculam que este asteroide esta "como que sincronizado com a Terra e passa periodicamente perto do planeta", havendo registo da sua última aproximação em 17 de setembro de 1940.

"É importante assinalar que, com esta órbita, as probabilidades de esta rocha espacial vir a protagonizar algum tipo de impacto com a Terra são bastante altas", alertam ainda os astrónomos.