AstraZeneca e Pfizer. Estudo comprova eficácia das vacinas contra a variante Delta após a segunda dose

estudo desenvolvido por investigadores franceses analisou se os anticorpos produzidos em pessoas que receberam uma ou duas doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca foram capazes de neutralizar a variante Delta. Os resultados trazem boas e más notícias.No entanto, os investigadores apontam que

Segundo o documento, “os anticorpos são três a cinco vezes menos potentes contra a variante Delta do que contra a variante Alpha”.

Tal como explica o estudo, apenas 13 por cento dos participantes desenvolveram anticorpos contra a variante Delta com apenas uma dose da vacina da Pfizer. Por sua vez, 81 por cento dos indivíduos neutralizaram a variante Delta após a segunda dose. Esta percentagem manteve-se estável para as restantes variantes analisadas, com exceção da Beta, que revelou uma eficácia contra a variante Delta em apenas 46 por cento do total dos 162 participantes.Com a vacina da AstraZeneca foi observado um padrão semelhante. Do total dos participantes, 61 por cento gerou anticorpos contra a variante Alpha (detetada pela primeira vez no Reino Unido), mas apenas quatro e nove por cento dos soros analisados conseguiram neutralizar as variantes Beta e Delta, respetivamente. Por sua vez, quatro semanas após a segunda dose desta vacina, 95 por cento dos indivíduos foram capazes de neutralizar as três variantes.No entanto, com a administração de apenas uma dose das vacinas, foi observado um “contra as variantes Alpha, Beta e Delta”.

Pfizer quer uma terceira dose da vacina

Apesar dos resultados promissores, a Pfizer e a BioNTech anunciaram em comunicado , partilhado na quinta-feira, que já fabricaram uma nova versão da sua vacina projetada especificamente para combater a variante Delta, que está já presente em 98 países.

A Pfizer baseou o seu pedido num estudo anterior ao publicado agora na Nature, conduzido em Israel, cujos resultados preliminares revelam uma queda na eficácia da vacina contra a infeção com a variante Delta para os 64 por cento. O estudo, que ainda não foi publicado, refere, porém, que a vacina da Pfizer é 93 por cento eficaz contra doença grave e hospitalização.

Segundo os dados preliminares fornecidos pela Pfizer e BioNTech, que ainda não foram revistos por especialistas independentes ou publicados num jornal científico,“Com base na totalidade de dados de que dispomos até o momento, a Pfizer e a BioNTech acreditam que uma terceira dose pode ser benéfica para manter os mais altos níveis de proteção”, referem as empresas farmacêuticas norte-americana e alemã no comunicado.A variante Delta está já disseminada em 98 países e regiões e a Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê mesmo que no final de agosto represente 90 por cento dos novos casos na União Europeia.Em Portugal, esta variante mais contagiosa é já dominante, sendo responsável por perto de 90 por cento das infeções.