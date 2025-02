Astrofísicos descobrem que planeta fora do Sistema Solar tem clima único

O estudo é descrito num artigo hoje publicado na revista científica Nature e teve o contributo dos investigadores Nuno Santos, Sérgio Sousa e Yuri Damasceno, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA).

O planeta extrassolar em causa é WASP-121b, também chamado Tylos, localizado a 900 anos-luz da Terra, na constelação da Popa.

Citado em comunicado do IA, o investigador Yuri Damasceno salienta que Tylos "faz parte de uma família de planetas que têm as temperaturas mais altas" que se conhecem para planetas "em todo o Universo".

Tylos é um gigante gasoso semelhante em massa a Júpiter, maior planeta do Sistema Solar, tem temperaturas superiores a 2.000ºC e orbita tão perto a sua estrela que completa uma volta em 30 horas.

O planeta tem um dos lados sempre virado para a estrela, sendo por isso extremamente quente, e o outro está permanentemente às escuras, que é muito mais frio.

Graças ao telescópio VLT, operado pelo Observatório Europeu do Sul (OES), no Chile, a equipa descobriu que a atmosfera de Tylos tem três camadas: uma mais profunda com ventos carregados de ferro, outra intermédia com uma corrente de jato muito rápida que transporta sódio e uma superior com ventos de hidrogénio.

Ao observar o planeta quando transitava pela sua estrela, um dos espetrógrafos de alta resolução do VLT conseguiu detetar assinaturas químicas na atmosfera de Tylos e detetar as suas diferentes camadas.

"O que descobrimos foi surpreendente: uma corrente de jato faz girar o material em torno do equador do planeta, enquanto um fluxo separado nos níveis mais baixos da atmosfera move o gás do lado quente para o lado mais frio. Este tipo de clima nunca foi visto antes em nenhum planeta", sustentou a primeira autora do estudo, Julia Seidel, citada em comunicado do OES, organização astronómica da qual Portugal faz parte.

Um estudo complementar, publicado na revista da especialidade Astronomy and Astrophysics, revelou a presença de titânio abaixo da corrente de jato, que admirou os cientistas, uma vez que observações anteriores do planeta não tinham identificado este elemento químico, "possivelmente porque se encontrava oculto nas camadas mais profundas da atmosfera".

Segundo os cientistas, os resultados das descobertas hoje divulgados abrem o caminho para estudos mais detalhados sobre a composição química e o clima de outros mundos extraterrestres.