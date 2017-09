Partilhar o artigo Astronauta norte-americana Peggy Whitson regressa à Terra com recorde de tempo no Espaço Imprimir o artigo Astronauta norte-americana Peggy Whitson regressa à Terra com recorde de tempo no Espaço Enviar por email o artigo Astronauta norte-americana Peggy Whitson regressa à Terra com recorde de tempo no Espaço Aumentar a fonte do artigo Astronauta norte-americana Peggy Whitson regressa à Terra com recorde de tempo no Espaço Diminuir a fonte do artigo Astronauta norte-americana Peggy Whitson regressa à Terra com recorde de tempo no Espaço Ouvir o artigo Astronauta norte-americana Peggy Whitson regressa à Terra com recorde de tempo no Espaço

Tópicos:

Cazaquistão, Espacial, Fischer, Roscosmos Peggy Whitson, Soyouz MS,