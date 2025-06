Astronautas chineses completam segunda caminhada espacial

Chen Dong e Chen Zhongrui saíram para o exterior a partir do módulo central da estação, onde permaneceram cerca de seis horas e meia, enquanto o terceiro membro da tripulação Wang Jie colaborou a partir do interior.

A operação contou com o apoio do braço robótico da Tiangong e da equipa de controlo terrestre, indicou a mesma fonte.

Durante a caminhada espacial, os astronautas instalaram um novo dispositivo de proteção contra detritos espaciais, realizaram trabalhos de inspeção e manutenção em equipamentos externos e montaram adaptadores que deverão permitir reduzir em cerca de 40 minutos a duração de futuras saídas extra veiculares.

A missão Shenzhou-20 foi lançada em abril a partir da base de Jiuquan, no noroeste da China, e a tripulação permanecerá em órbita durante aproximadamente seis meses.

Durante esse período, os três astronautas vão conduzir experiências científicas, testes técnicos e novas atividades extra veiculares.

A estação espacial Tiangong orbita a cerca de 400 quilómetros da Terra e foi concebida para operar durante, pelo menos, uma década.

Com o previsto fim da Estação Espacial Internacional, liderada pelos Estados Unidos e da qual a China foi excluída, a Tiangong poderá tornar-se brevemente na única estação espacial em funcionamento.

A China investiu fortemente no programa espacial nos últimos anos, tendo já conseguido aterrar a sonda Chang'e 4 no lado oculto da Lua - uma estreia mundial - e enviar uma missão a Marte, tornando-se o terceiro país, depois dos Estados Unidos e da antiga União Soviética, a conseguir aterrar no planeta vermelho.

O país asiático planeia ainda construir, em colaboração com a Rússia e outros parceiros, uma base científica no polo sul da Lua.