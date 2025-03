Astronautas da NASA a caminho da Terra após nove meses no espaço

They're on their way! #Crew9 undocked from the @Space_Station at 1:05am ET (0505 UTC). Reentry and splashdown coverage begins on X, YouTube, and NASA+ at 4:45pm ET (2145 UTC) this evening. pic.twitter.com/W3jcoEdjDG — NASA (@NASA) March 18, 2025

Missão falhada transforma-se num debate político

A missão da Starliner chamou a atenção do presidente dos EUA, Donald Trump, que quando tomou posse, em janeiro, pediu o regresso rápido de Wilmore e Williams e alegou, sem provas, que o ex-presidente Joe Biden os "abandonou" na ISS por razões políticas.





"Esqueceram-se vergonhosamente dos astronautas porque sentiram que foi um acontecimento muito embaraçoso para eles", disse Trump na sua rede social Truth Social na segunda-feira, garantindo que tinha resolvido o problema pelas suas próprias mãos "com Elon".



A Crew Dragon, da SpaceX, é a única nave espacial tripulada de classe orbital dos Estados Unidos, com a qual a Boeing esperava que o seu Starliner competisse.

What a lie.



And from someone who complains about lack of honesty from the mainstream media. https://t.co/DxofPYolon — Andreas Mogensen (@Astro_Andreas) February 20, 2025

“Viemos preparados para ficar muito tempo”

Williams e Wilmore chegaram à ISS a 6 de junho do ano passado, naquele que foi o primeiro voo tripulado do Boeing Starliner.A cápsula da Starliner foi enviada de volta à Terra vazia e os dois astronautas juntaram-se à tripulação da ISS, onde permaneceram até agora.A viagem de regresso à Terra tem uma duração aproximada de 17 horas, prevendo-se que aterre na costa da Florida, no sudeste dos Estados Unidos, na noite desta terça-feira."A tripulação-9 está a ir para casa", disse o comandante Nick Hague de dentro da cápsula enquanto esta se afastava lentamente da estação.Hague disse que era um privilégio "chamar a estação de lar" como parte de um esforço internacional para o "benefício da humanidade" e afirmou que as condições meteorológicas para a aterragem devem ser "perfeitas".“Sentiremos a vossa falta, mas tenham uma ótima viagem de volta para casa”, disse Anne McClain, da NASA, da estação espacial enquanto a cápsula se afastava.O regresso de Wilmore e Williams marca o fim de uma missão invulgar e prolongada, repleta de incertezas e problemas técnicos que transformaram o caso num espetáculo global e político.O CEO da SpaceX, Elon Musk, conselheiro próximo de Trump, fez eco das palavras do presidente norte-americano, afirmando que Wilmore e Williams foram “abandonados no espaço por razões políticas” e que Joe Biden recusou a sua oferta de trazer os dois astronautas de volta, o ano passado.Em resposta na rede social X, Musk disse que Mogensen era "completamente retardado", o que o levou a um conflito ainda maior com os veteranos da ISS e os irmãos Scott e Mark Kelly, que defenderam seu colega europeu.Em declarações aos jornalistas no início deste mês, Wilmore disse não acreditar que a decisão da NASA de os manter na ISS até à chegada da Crew-10 tivesse sido afetada pela política.Wilmore e Williams serão levados para os alojamentos da tripulação no Centro Espacial Johnson da agência espacial, em Houston, onde deverão permanecer durante alguns dias para serem submetidos a vários de exames de saúde, de acordo com a rotina de regresso dos astronautas, antes de receberem o aval para regressarem às suas casas.Williams, a completar o seu terceiro voo espacial, terá acumulado 608 dias no espaço, o segundo número mais elevado para qualquer astronauta dos EUA, depois dos 675 dias de Peggy Whitson. O cosmonauta russo Oleg Kononenko estabeleceu o recorde mundial no ano passado, com 878 dias acumulados.