Astronautas regressam à Terra na SpaceX após cinco meses na Estação Espacial Internacional

A cápsula da SpaceX aterrou com paraquedas no Pacífico, ao largo da costa sul da Califórnia, um dia após deixar o laboratório orbital.

Os norte-americanos Anne McClain e Nichole Ayers, o japonês Takuya Onishi e o russo Kirill Peskov foram lançados em março como substitutos dos dois astronautas da NASA designados para a demonstração fracassada da Starliner.

As avarias da Starliner mantiveram Butch Wilmore e Suni Williams na estação espacial por mais de nove meses, em vez de uma semana.

A NASA ordenou que a nova cápsula da Boeing regressasse vazia e transferiu a dupla para a SpaceX. Eles partiram logo após a chegada de McClain e sua tripulação para ocupar os seus lugares. Wilmore já se aposentou da NASA.

Esta foi a terceira aterragem da SpaceX no Pacífico com pessoas a bordo, mas a primeira para uma tripulação da NASA em 50 anos. A empresa de Elon Musk mudou as aterragens das cápsulas da Flórida para a costa da Califórnia no início deste ano para reduzir o risco de os detritos caírem em áreas povoadas.

A última vez que os astronautas da NASA regressaram ao Pacífico vindos do espaço foi durante a missão Apollo-Soyuz de 1975, um encontro entre americanos e soviéticos em órbita, em plena Guerra Fria.