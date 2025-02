Astrónomos descobrem estrutura com 13 mil vezes o tamanho da Via Láctea

Se compararmos a super-estrutura cósmica de Quipu com o comprimento da Via Láctea, é possível perceber que este aglomerado tem mais de 400 megaparsecs de comprimento - o que corresponde a 13 mil vezes a dimensão da galáxia que acolhe o Sistema Solar.







Esta imagem mostra cinco superestruturas recém-descobertas. Quipu (vermelho) é a maior até agora encontrada | Imagem: phys.org



Esta teia cósmica, composta por vária galáxias e matéria escura, estende-se por cerca de mil milhões de anos-luz e é a maior estrutura conhecida do universo até agora. Ainda assim, estima-se que esta super-estrutura represente apenas cerca de dez por cento do universo.A investigação foi publicada na edição mais recente da revista europeia Astronomy and Astrofísics e está disponível no servidor de pré-impressão arXiv da Universidade Cornell.