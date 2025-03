Astúrias. Explosão em mina mata e fere várias pessoas

Outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente, duas delas com queimaduras graves e uma com traumatismo cranioencefálico. Segundo o Serviço de Urgência do Principado das Astúrias, duas pessoas saíram ilesas.





O porta-voz do Governo das Astúrias, Guillermo Peláez, na conferência de imprensa após o Conselho de Governo, contabilizou nove pessoas atingidas pela explosão de origem ainda desconhecida. Isto apesar de outro jornal espanhol, El Mundo, ter avançado que a explosão aconteceu quando os trabalhadores operavam uma máquina.





As equipas de resgate foram enviadas para a mina de Cerredo, no município asturiano de Degaña. As autoridades acreditam que várias pessoas ficaram presas, uma vez que há ainda vários desaparecidos.





A delegação do Governo nas Astúrias acompanha o acidente "com preocupação". Através da rede social X, o Governo conta ainda que "os Bombeiros das Astúrias, a Brigada de Resgate Mineiro de Hunosa e a Guarda Civil já estão destacados na zona".





O Centro de Coordenação de Emergência Astúrias recebeu um alerta às 9h32 (hora de Espanha) alertando para um incidente na mina. Mais tarde, um novo contacto telefónico referiu ter havido um problema com uma máquina.





O primeiro-ministro espanhol transmitiu as condolências às famílias das vítimas do acidente e desejou uma rápida recuperação aos feridos, ao mesmo tempo que agradeceu o trabalho dos serviços de emergência.