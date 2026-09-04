Atacado acampamento em Moçambique que é propriedade de Carlos Queiroz

O acampamento terá sido incendiado e 15 funcionários raptados.



Os Estados Unidos já tinham recomendado aos seus cidadãos que não viajassem para o Niassa, com alertas para ataques de grupos terroristas contra alojamentos de caça na região.



Moçambique enfrenta desde 2017 uma insurgência associada ao Estado Islâmico em Cabo Delgado, conflito que provocou milhares de mortos e o deslocamento de centenas de milhares de pessoas.