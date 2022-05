Ataque à bomba a autocarro causa um morto em Cabul

Num comunicado divulgado hoje, o grupo radical Estado Islâmico (EI) reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

O grupo tem assumido a responsabilidade por vários atentados nas últimas semanas, particularmente contra comunidades minoritárias xiitas e sufis no Afeganistão, cuja população é de maioria sunita.

Foi o caso de dois atentados simultâneos na quinta-feira, com explosões em autocarros que se dirigiam para as zonas rurais de Mazar-i-Sharif, capital da província de Balkh (norte), que deixaram pelo menos dez mortos e 13 feridos.

Autoridades talibãs insistem que as suas forças derrotaram o EI, mas analistas dizem que o grupo extremista continua a ser uma grande preocupação de segurança no país.

No sábado, milhões de pessoas em 11 províncias do Afeganistão ficaram privadas de eletricidade depois de duas torres de transmissão terem sido atingidas por explosões, a oeste de Cabul.

A polícia de Cabul prometeu "garantir a segurança" durante o feriado do `Eid al-Fitr`, que marca esta noite o fim do mês sagrado muçulmano do Ramadão.

Dezenas de pessoas foram mortas e dezenas de outras ficaram feridas em ataques mortais nas últimas duas semanas do Ramadão.

Na sexta-feira, pelo menos dez pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas num atentado suicida, numa mesquita de Cabul onde se encontravam centenas de fiéis da comunidade minoritária sufi reunidos para a oração.

Nenhum grupo reivindicou até ao momento a responsabilidade pelo ataque.