Ataque à central de Zaporizhzhia fez soar o alarme para um possível desastre nuclear

URGENTE: Incêndio atinge a sala de controle da Usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, após ataque russo. A agência AP relata aumento de radiação no local, citando uma fonte que trabalha na usina. Prefeito da cidade diz que bombeiros foram alvejados enquanto tentavam apagar. pic.twitter.com/K8ErZ3aWuA — Renato Souza (@reporterenato) March 4, 2022

Os três pisos superiores ficaram destruídos. Por volta das 6h20 (4h20 em Lisboa), os bombeiros conseguiram extinguir o incêndio, apesar das dificuldades em aceder ao local, uma vez que a ofensiva russa não dava tréguas.De imediato surgiram receios da libertação de radiações elevadas, com informações contraditórias provenientes de diferentes setores, o que fez soar os alarmes nas capitais mundiais.

Um funcionário do governo disse à Associated Press que elevados níveis de radiação estavam a ser detetados junto ao local da central, a qual é responsável por 25% da produção de energia do país. O executivo ucraniano alertou para as consequências de um desastre nuclear que poderia ser dez vezes pior que o de Chernobyl.







Mas o pior dos cenários acabou por não se confirmar. Autoridades ucranianas disseram na manhã desta sexta-feira que a instalação estava protegida e que “a segurança nuclear agora está garantida”.

com energia suficiente para cerca de quatro milhões de residências.

O responsável indicou ainda que duas pessoas ficaram feridas na sequência do incêndio da central, avançando que pertencem à segurança da central.

O regulador nuclear estatal da Ucrânia também garantiu que os reatores nucleares permanecem intactos e que não houve mudanças no 'status' de radiação, acrescentando que os seus especialistas estão em contacto com os engenheiros da central nuclear.Os sistemas e elementos importantes para a segurança da central nuclear estão a funcionar. Nenhuma mudança no estado de radiação foi registada no momento", refere o relatório do regulador.Os EUA também disseram que as suas informações mais recentes não mostram nenhuma indicação de níveis elevados de radiação na central nuclear. A secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, disse que os reatores “estão protegidos por estruturas de contenção robustas e os reatores estão a ser desligados com segurança”.Zaporizhzhia é a maior das quatro centrais nucleares da Ucrânia, que juntas fornecem cerca de metade da eletricidade do país. A central tem uma importância estratégica para a Rússia, uma vez que está localizada a apenas 200 quilómetros da Crimeia, que Moscovo anexou em 2014 e exige agora o seu reconhecimento formal.

Logo no início da ofensiva militar, as tropas russas passaram a controlar também a central nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia. Chernobyl foi o palco do pior desastre nuclear do mundo, após a explosão do reator número 4, em abril de 1986.