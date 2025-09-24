Ataque a centro de detenção de imigrantes nos EUA deixa dois reclusos mortos e um gravemente ferido

A agência federal de investigação criminal (FBI) informou numa conferência de imprensa que as munições encontradas no local continham mensagens contra o ICE, que tem estado envolvido na localização e detenção de imigrantes para deportação dos Estados Unidos, uma das principais prioridades políticas do Presidente Donald Trump.

"O atirador disparou indiscriminadamente contra o edifício do ICE, incluindo contra uma carrinha no porto de desembarque onde as vítimas foram baleadas", adiantou em comunicado o Departamento de Segurança Interna (DHS).

O responsável do FBI, Kash Patel, divulgou nas redes sociais uma fotografia que mostra uma bala contendo as palavras "ANTI-ICE" inscritas.

O detido que sobreviveu estava em estado crítico num hospital, informou o DHS.

A porta-voz da Segurança Interna, Tricia McLaughlin, disse à Fox News que nenhum agente do ICE ficou ferido.

"Acreditamos que [o atirador] estava a disparar de um prédio de apartamentos contra polícias e reclusos", disse McLaughlin.

Logo após o tiroteio e antes de as autoridades dizerem que pelo menos uma das vítimas era um detido, o vice-presidente JD Vance publicou na plataforma social X que "o ataque obsessivo às forças da lei, particularmente ao ICE, deve parar".

Também o senador norte-americano Ted Cruz, do Texas, apelou ao fim da violência com motivações políticas.

"A todos os políticos que usam retórica a diabolizar o ICE e o CPB: parem", disse Cruz aos jornalistas, referindo-se à agência de Proteção de Fronteiras.

A secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, disse que o motivo ainda não é claro, mas salientou um aumento dos ataques a agentes do ICE.

O ataque é o mais recente atentado nos Estados Unidos e ocorre duas semanas depois de o ativista conservador Charlie Kirk ter sido morto num evento público numa universidade, por um atirador armado com uma espingarda, que segundo as autoridades terá tido motivações políticas.

Um ataque a 04 de julho a um centro de detenção de imigrantes no estado do Texas feriu um polícia, baleado no pescoço.

Pelo menos 11 pessoas foram acusadas de ligação a este ataque.

Três dias depois, um homem com uma espingarda de assalto disparou dezenas de tiros contra agentes federais quando estes saíam de uma instalação da Patrulha de Fronteiras na cidade de McAllen, também no Texas.

O homem, identificado como Ryan Louis Mosqueda, feriu um polícia antes de as autoridades o matarem a tiro.