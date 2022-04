Ataque a Lviv. O retrato de uma cidade que tem acolhido milhares de refugiados

De Moscovo surge a garantia de que as forças russas estão preparadas para um ataque em larga escala.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já acusou a Rússia de querer destruir toda a região leste do Donbass e em Mariupol podem estar para breve os combates finais nesta cidade que há várias semanas está sitiada.



Mas, apesar de os ataques estarem concentrados sobretudo a leste, em Lviv, a apenas 70 km da fronteira com a Polónia, pelo menos 7 pessoas morreram na sequência de bombardeamentos que atingiram uma oficina e uma infraestrutura militar.



O enviado especial da Antena 1 à Ucrânia, Nuno Amaral, traz-nos agora o retrato desta que é uma cidade que tem servido de abrigo para milhares e milhares de deslocados ucranianos ao longo das últimas semanas.



Conta-nos ainda que Kiev,onde nos últimos dias se nota o intensificar dos ataques das forças russas, é agora uma cidade onde a população procura, dentro do possível, viver dentro de alguma normalidade.



Fica então o retrato de Nuno Amaral em conversa com o jornalista João Alexandre.