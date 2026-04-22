Ataque aéreo israelita em Gaza faz 5 mortos incluindo 3 crianças

Ataque aéreo israelita em Gaza faz 5 mortos incluindo 3 crianças

A proteção civil de Gaza, controlada pelo Hamas, indicou hoje que um ataque aéreo israelita atingiu um grupo de civis no norte do território palestiniano, matando cinco pessoas, incluindo três crianças. 

Lusa /

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A agência, que opera como serviço de resgate sob a autoridade do movimento islamita Hamas, adiantou que as vítimas resultaram de "um ataque aéreo israelita que atingiu um grupo de civis perto da Mesquita Al-Qassam, em Beit Lahia". 

O Hospital Al-Shifa confirmou ter recebido os corpos. 

O exército israelita disse à AFP que estava a verificar a informação. 

Apesar de o cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro de 2025, Gaza continua a ser assolada pela violência diária, com o exército israelita e o Hamas a acusarem-se mutuamente de violar a trégua. 

Pelo menos 786 palestinianos foram mortos desde o início do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que está sob controlo do Hamas e cujos números são considerados fiáveis pelas Nações Unidas. 

O exército israelita reportou a morte de cinco soldados em Gaza desde o início do cessar-fogo. 

As restrições à imprensa e o acesso limitado a Gaza impedem as agências internacionais de verificar de forma independente o número de mortos ou de cobrir livremente os combates. 

O frágil cessar-fogo, no entanto, reduziu significativamente a intensidade do conflito em Gaza, que começou após o ataque a Israel, a 07 de outubro de 2023, pelo Hamas, movimento considerado terrorista pela União Europeia, Estados Unidos e vários outros países.

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