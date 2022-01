Ataque ao Capitólio norte-americano foi há um ano

Haverá ainda um minuto de silêncio em memória das cinco pessoas que morreram nesse dia.





Na véspera da efeméride, caracterizada a nível mundial como "um ataque à democracia", a porta-voz da Casa Branca (Presidência dos Estados Unidos), Jen Psaki, assegurou que Joe Biden vai denunciar no discurso de hoje "a responsabilidade do ex-presidente Trump" no "caos".



O ataque ao Capitólio dos EUA, ocorreu no dia 6 de janeiro de 2021, envolveu mais de 2.000 invasores, provocou cinco mortes e levando a mais de 700 processos judiciais, incluindo cerca de 50 condenações.