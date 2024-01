Ataque atribuído a Israel na Síria mata efetivos da Guarda Revolucionária do Irão

Israel has launched airstrikes on Damascus, Syria, assassinating two high ranking IRGC officers. Civilians were also killed in the attack. pic.twitter.com/YCSAbbTmG9 — The Cradle (@TheCradleMedia) January 20, 2024

Em declarações à agência Reuters, fonte da segurança na aliança regional pró-síria adiantou queA televisão estatal iraniana divulgou entretanto um comunicado da cúpula militar do país a confirmar as mortes de quatro conselheiros em território sírio – num ataque que Teerão garante comportar o carimbo israelita.A autoria do bombardeamento não foi ainda assumida pelas autoridades do Estado hebraico, que têm prosseguido campanhas cíclicas de ataques aéreos contra alvos conotados com o Irão na Síria. Ações que se acentuaram na sequência da contraofensiva na Faixa de Gaza, após o ataque desencadeado a 7 de outubro do ano passado pelo movimento radical palestiniano Hamas.

Os órgãos oficiais de comunicação social da Síria noticiaram que foi atingido um edifício no bairro de Mazzeh, em Damasco. Deram também conta de várias explosões ouvidas na capital.



Igualmente ouvido pela Reuters, Essam Al-Amin, responsável pelo Hospital Al-Mowasat, em Damasco, indicou que esta unidade recebeu este sábado um corpo e três pessoas feridas no bombardeamento, entre as quais uma mulher. Mais tarde, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, organização sediada em Londres, avançou com um balanço provisório de pelo menos dez mortos.Recorde-se que

Risco de propagação

, segundo o último balanço do Ministério da Saúde deste território.. Além dos territórios palestinianos, a máquina de guerra israelita continua envolvida em trocas de disparos com o movimento xiita Hezbollah, no sul do Líbano.Grupos apoiados pelo Irão no Iraque e na Síria têm visado forças dos Estados Unidos.Os receios de uma expansão da guerra acentuaram-se na última semana comIranianos e paquistaneses chegaram a retirar os embaixadores das respetivas capitais, mas acabaram por repor as relações diplomáticas após conversações.



c/ agências internacionais