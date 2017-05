Ataque cibernético global com pedido de resgate

Jorge Almeida - RTP 12 Mai, 2017, 17:40 / atualizado em 12 Mai, 2017, 19:13 | Mundo

O ciberataque que foi lançado afetou em Portugal, algumas grandes empresas como a PT, a EDP e a NOS. A Portugal Telecom já alertou os seus clientes para um vírus perigoso a circular na internet e pede cautela na navegação e na abertura de anexos de correio eletrónico.



Os trabalhadores da empresa de comunicações receberam ordens para desligar os computadores.







Este ciberataque está a ser executado com um software malicioso que encripta os ficheiros dos computadores. É feito um pedido de resgate para os utilizadores recuperarem os ficheiros de 300 dólares em bitcoins, a moeda virtual da internet.



O prazo de pagamento é o dia 19 de maio com a ameaça que os ficheiros serão apagados.



O vírus também provoca o bloqueio do computador e o monitor fica com a mensagem do pedido de resgate.

Telefónica atingida em larga escala

O ataque atingiu massivamente a companhia Telefónica em Espanha. Os funcionários da sede receberam instruções para desligar os computadores e não voltar a ligá-los até novas ordens.



O CNI, Centro Nacional de Inteligência, confirmou numa nota enviada às redações que o vírus está a afetar um "grande número de organizações."







O Ministério da Indústria espanhol, que supervisiona o Instituto Nacional de Segurança Cibernética Espanha (INCIBE), reconheceu em comunicado que "o ataque afetou computadores de funcionários de várias empresas", mas "não afeta o fornecimento serviços, ou o funcionamento das redes ou usuários de tais serviços".



A Vodafone, a Iberdrola, o Santander, o BBVA e a KPMG, são algumas das empresas que estão ser afetadas em Espanha.

Hackers atacam hospitais britânicos

Uma grande parte dos hospitais do Reino Unido também está a ser alvo deste ataque cibernético. Muitos tiveram que reencaminhar doentes urgentes para outras unidades hospitalares.





We are aware of a major IT secure system attack. All IT systems have been temporarily shut down. More information will be available shortly — DCHS NHS FT (@DCHStrust) 12 de maio de 2017

We apologise but we are having issues with our computer systems. Please don't attend A&E unless it's an emergency. Thanks for your patience — Blackpool Hospitals (@BlackpoolHosp) 12 de maio de 2017

Origem do ataque desconhecida

Alguns médicos estão a colocar no Twitter que tem os computadores bloqueados com um pedido de resgate.Estão a ser enviadas mensagens de alerta aos utentes para ligarem NHS111 para conselho médico urgente ou o 999 se for uma emergência com risco de vida.Os criadores do ataque deverão estar a utilizar o, de acordo com fontes do Instituto de Segurança Cibernética espanhol., um tipo de vírus que encripta documentos pode ter sido lançado da China ou da Rússia, segundo fontes policiais.O responsável pela Big Data e Inovação da Telefónica, Chema Alonso, reconheceu numda sua conta pessoal que se trata de umEste tipo de(programa malicioso) tem sido o principal problema informático das grandes empresas no último ano a nível mundial, consideram os especialistas informáticos.