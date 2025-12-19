Ataque com cerca de 50 drones russo causa falha de energia em Odessa

Na cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, as infraestruturas críticas foram danificadas por drones russos, de acordo com o chefe da administração militar da cidade, Sergi Lisak, na rede social Telegram.

Lisak explicou que um bairro da cidade ficou sem eletricidade, água canalizada e aquecimento como resultado deste mais recente ataque russo.

Odessa sofreu repetidos bombardeamentos russos nos últimos dias, alguns dos quais visaram infraestruturas energéticas.

A cidade, uma das maiores da Ucrânia e o seu principal porto, esteve sem energia durante três dias esta semana, como resultado destes ataques russos.

Desde o início do outono que a Rússia tem vindo a realizar uma campanha de bombardeamentos contra as infraestruturas energéticas da Ucrânia, destruindo uma parte significativa da capacidade de geração de eletricidade e da produção e armazenamento de gás no país.

Os cortes de energia ocorrem durante várias horas por dia em todas as regiões da Ucrânia, uma medida adotada pelas autoridades para fazer face à escassez de geração provocada pelos bombardeamentos russos.