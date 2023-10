Ataque com faca a família palestiniana nos EUA mata criança de seis anos

O suspeito era proprietário da casa que havia arrendado à família muçulmana. Tem 71 anos e foi identificado como Joseph Czuba. No sábado, desferiu um ataque com uma faca à família arrendatária, alegadamente por serem palestinianos. O crime aconteceu em Plainfield, nos arredores de Chicago, Illinois.





O menor de seis anos não resistiu aos 26 golpes e acabou por morrer no hospital. A mãe, de 32 anos, sofreu mais de uma dúzia de facadas e ainda não está livre de perigo. De acordo com o gabinete do xerife do Condado de Will, em Joliet, a arma usada foi uma faca serrilhada de estilo militar, com lâmina de 31 centímetros.





Em comunicado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que a família do menino era formada por muçulmanos palestinianos que

“Este horrível ato de ódio não tem lugar na América”, frisou Biden.







“Como norte-americanos, devemos unir-nos e rejeitar a islamofobia e todas as formas de intolerância e ódio”, acrescentou.

"Ato de violência insensato e cobarde"



No comunicado de domingo, o xerife do Condado de Will relatou que, na manhã de sábado, recebeu uma chamada de emergência de uma mulher que disse estar a ser atacada pelo seu senhorio em Plainfield, perto de Chicago. Durante a ligação, a mulher disse que estava a ser atacada. Quando a polícia chegou ao local, descobriu a mulher e o menino com ferimentos graves. Encontrou Czuba sentado no chão, no exterior da casa, com um corte na testa. Embora o suspeito não tenha feito quaisquer declarações aos investigadores, a polícia afirma que determinou as acusações através de entrevistas e provas.

“Os detetives conseguiram determinar que ambas as vítimas deste ataque brutal foram alvo do suspeito devido ao fato de serem muçulmanas e ao conflito em curso no Médio Oriente, que envolve o Hamas e os israelitas”, referiu o gabinete do xerife.







crime como um “ato de violência insensato e cobarde”.

gabinete do xerife descreveu este

O suspeito está acusado de “, avançaram as autoridades.

“O nosso pior pesadelo”

O conflito entre Israel e o Hamas, que se desenrola há mais uma semana, em guerra aberta, está a alastrar e a contaminar "atores solitários".





No domingo, o gabinete de Chicago do Conselho de Relações Americano-Islâmicas (CAIR), a maior organização muçulmana de defesa de direitos civis do país, condenou o homicídio do menor. A organização identificou as vítimas como Hanaan Shahin e o seu filho, Wadea Al-Fayoume. A família morava na zona térrea da casa há dois anos e “sem problemas” com Czuba, realçou o CAIR.





A organização muçulmana já classificou este crime como o “pior pesadelo”.





“Os nossos corações estão pesados e as nossas orações estão com o querido menino e sua mãe”, sublinhou Ahmed Rehab, diretor executivo do CAIR-Chicago, em comunicado.





Rehab acrescentou: “Temos total confiança nas autoridades para investigar este incidente hediondo como um crime de ódio e fazê-lo rapidamente”.





O CAIR alerta, ao mesmo tempo, para “a retórica islamofóbica e o racismo anti-palestiniano que estão a ser difundidos por políticos, meios de comunicação e plataformas de media social devem parar”.



O diretor do FBI, Christopher Wray, também alertou na conferência da Associação Internacional de Chefes de Polícia para a necessidade de manter a vigilância “neste ambiente intensificado” e reconheceu que as ameaças domésticas aumentaram.



“Não há dúvida de que estamos a ver um aumento nas ameaças relatadas e temos que estar atentos, especialmente aos atores solitários que podem inspirar-se em eventos recentes para cometerem a sua própria violência", disse Wray na conferência em San Francisco, no sábado.