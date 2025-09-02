Ataque com faca em Marselha faz pelo menos cinco feridos, agressor morto pela polícia

Um homem suspeito de ter esfaqueado várias pessoas esta terça-feira no centro da cidade de Marselha, no sudeste da França, foi morto pela polícia, confirmou o procurador de Marselha, Nicolas Bessone.





Em declarações à imprensa, o magistrado francês confirmou que o suspeito neutralizado pelas autoridades era de nacionalidade tunisina e encontrava-se em situação regular em França. O agressor estava armado com duas facas e um bastão e "era conhecido das autoridades policiais e judiciais", por comportamento instável com potencial violento.



De acordo com as primeiras conclusões da investigação em curso, o suspeito tinha sido despejado do hotel por falta de pagamento, o que terá desencadeado uma "jornada criminosa", segundo o procurador.







"Jornada criminosa"





O ataque teve origem ao início da tarde desta terça-feira num hotel próximo da Cours Belsunce, no 1º Bairro a poucos passos do Porto Velho de Marselha, onde o suspeito esfaqueou várias pessoas nas instalações do hotel antes de se dirigir para um "snack-bar" nas proximidades e colocar-se em fuga. Entre as vítimas, encontram-se o gerente do hotel e o filho do gerente, ambos em "estado de emergência relativa". "O agressor continuou a sua jornada criminosa e tentou esfaquear pessoas de forma desenfreada e cega", revelou o procurador.





Neste momento, o Ministério Público de Marselha está a analisar os factos e o Ministério Público Nacional Antiterrorista (PNAT) está a acompanhar o caso. Entretanto foi aberta uma investigação por tentativa de homicídio voluntário e por tentativa de homicídio voluntário contra pessoas detentoras de autoridade pública.



O ministro francês do Interior, Bruno Retailleau, deverá deslocar-se à sede da polícia de Maselha pelas 20h30 locais.



