Ataque com faca em Marselha faz pelo menos cinco feridos, agressor morto pela polícia
Um ataque com arma branca deixou pelo menos cinco pessoas feridas, uma delas em estado grave, no centro da cidade francesa de Marselha. O suspeito mortalmente atingido pela polícia, era de nacionalidade tunisina, e terá sido expulso do seu hotel por falta de pagamento, de acordo com o Ministério Público de Marselha.
Um homem suspeito de ter esfaqueado várias pessoas esta terça-feira no centro da cidade de Marselha, no sudeste da França, foi morto pela polícia, confirmou o procurador de Marselha, Nicolas Bessone.
Em declarações à imprensa, o magistrado francês confirmou que o suspeito neutralizado pelas autoridades era de nacionalidade tunisina e encontrava-se em situação regular em França. O agressor estava armado com duas facas e um bastão e "era conhecido das autoridades policiais e judiciais", por comportamento instável com potencial violento.
De acordo com as primeiras conclusões da investigação em curso, o suspeito tinha sido despejado do hotel por falta de pagamento, o que terá desencadeado uma "jornada criminosa", segundo o procurador.
"Jornada criminosa"
O ataque teve origem ao início da tarde desta terça-feira num hotel próximo da Cours Belsunce, no 1º Bairro a poucos passos do Porto Velho de Marselha, onde o suspeito esfaqueou várias pessoas nas instalações do hotel antes de se dirigir para um "snack-bar" nas proximidades e colocar-se em fuga. Entre as vítimas, encontram-se o gerente do hotel e o filho do gerente, ambos em "estado de emergência relativa". "O agressor continuou a sua jornada criminosa e tentou esfaquear pessoas de forma desenfreada e cega", revelou o procurador.
Neste momento, o Ministério Público de Marselha está a analisar os factos e o Ministério Público Nacional Antiterrorista (PNAT) está a acompanhar o caso. Entretanto foi aberta uma investigação por tentativa de homicídio voluntário e por tentativa de homicídio voluntário contra pessoas detentoras de autoridade pública.
O ministro francês do Interior, Bruno Retailleau, deverá deslocar-se à sede da polícia de Maselha pelas 20h30 locais.