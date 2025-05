Ataque com faca faz 12 feridos na estação de comboios de Hamburgo

Uma mensagem da polícia de Hamburgo na rede social X dá conta de que o agressor feriu várias pessoas com uma faca na estação de comboios da segunda maior cidade da Alemanha: “De acordo com as averiguações iniciais, uma pessoa na estação central terá ferido várias pessoas com uma faca. O suspeito foi preso pela polícia”.



Segundo um porta-voz dos bombeiros de Hamburgo, contactado pela AFP, há vários feridos em estado crítico. Pelo menos seis pessoas sofreram ferimentos graves e três encontram-se em estado crítico.



De acordo com o jornal Bild, o ataque ocorreu numa das plataformas da estação.



A polícia deu ainda conta de uma importante operação de socorro que está em curso, decorrendo já uma investigação “às circunstâncias” do ataque.





O suspeito, segundo a polícia, é uma mulher de 39 anos: “Com base nas descobertas, até agora, assumimos que agiu sozinha”, acrescenta a polícia no X.







A Deutsche Bahn, operadora ferroviária da Alemanha, anunciou esta tarde que as viagens de e para a estação de Hamburgo foram interrompidas pela operação policial, alertando para “atrasos e cancelamentos parciais”.

Vários ataques, nem todos com mesma motivação





A AFP lista uma série de ataques da mesma natureza levados a cabo na Alemanha nos últimos meses.



Ainda no sábado passado, aponta a agência, quatro pessoas ficaram feridas durante uma agressão com faca no oeste do país. O autor dos esfaqueamentos é um sírio de 35 anos detido pelas autoridades, que suspeitam de ataque islamista.





Este cidadão sírio atingiu um grupo de pessoas frente a um bar no centro da cidade de Bielefeld antes de se colocar em fuga.





A agressão com faca a um estudante de 12 anos no pátio da sua escola por um dos seus colegas de 13 anos também fez manchetes na imprensa esta semana.

Esta série de crimes, cujos autores têm origens estrangeiras, levou a um endurecimento do debate sobre a política migratória antes das legislativas de 23 de fevereiro. Ganhas pelo partido conservador, as eleições viram o partido de extrema-direita AfD chegar ao segundo lugar.





Pressionado a reduzir o número de agressões com armas brancas, o governo alemão endureceu no Verão passado a legislação sobre a posse de facas, agora proibidas em reuniões públicas e nos transportes de longa distância, lembra a AFP.





Várias cidades decretaram também, por seu lado, zonas onde o uso de faca é interdito, medidas cuja eficácia é colocada em dúvida por especialistas e sindicatos de polícia.





Um primeiro endurecimento da legislação foi decidido após um atentado ocorrido durante uma festa popular em Solingen (oeste), onde um outro cidadão sírio atacou uma multidão causando três mortos e oito feridos, ataque reivindicado pelo Estado Islâmico.





Alguns meses antes, um ataque com faca dirigido a um comício anti-Islão em Mannheim (oeste) causou uma morte, a de um jovem agente da polícia. O agressor seria um cidadão afegão.





No final de janeiro, uma criança de dois anos e um homem morreram numa ataque com faca num parque no sul do país levado a cabo por um afegão de 28 anos, com antecedentes psiquiátricos graves, que atacou um grupo de crianças em idade escolar.





O país registou ainda dois ataques com carros que resultaram em várias mortes e feridos, conclui a lista da France Presse.