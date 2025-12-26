Ataque com faca. Homem fere três mulheres no Metro de Paris

O suspeito pôs-se em fuga mas foi capturado no Val d'Oise durante a tarde e está a ser interrogado pela polícia.





De acordo com a procuradoria parisiense, trata-se de um homem de 25 anos que deverá ser acusado de tentativa de homicídio e agressão agravada com arma.





O ataque ocorreu entre as 16h15 e as 16h45, hora local, na linha 3 do Metro de Paris, que liga Bagnolet a Levallois-Perret, especificamente nas estações Arts-et-Métiers, République e Opéra, confirmou a RATP, o grupo que opera os transportes públicos, sobretudo em Paris.





As mulheres foram rapidamente socorridas pelos bombeiros.





Segundo fonte policial, as três sofreram apenas ferimentos ligeiros, dois deles nas costas e nas coxas.





"A jovem foi ferida na coxa", testemunhou uma mulher que se encontrava na estação da République no momento do ataque. "Havia bastante sangue; foi um corte profundo". De acordo com fonte policial, a última vítima está grávida.





O Le Pariesien refere que o suspeito fugiu pela linha 8 do metro mas foi rapidamente identificado pela polícia.





"Graças às imagens das câmaras de segurança, o Serviço Regional de Segurança nos Transportes (SRT), que está a investigar a tentativa de homicídio e agressão agravada com arma, identificou um indivíduo, nascido em 2000, conhecido da polícia por vários delitos, incluindo danos materiais", afirmou a procuradoria de Paris.

