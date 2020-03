Ataque com foguetes a base militar no Iraque mata três militares dos EUA

The Coalition @CJTFOIR confirms more than 15 small rockets impacted Iraq’s Camp Taji base hosting Coalition troops, March 11 at 7:35 p.m. (Iraq Time). Assessment and investigation ongoing, follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. https://t.co/oNgNfCEYG7 — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) March 11, 2020

Este ocorreu menos de três meses depois de um ataque semelhante com um foguete ter morto um empreiteiro norte-americano no Iraque, desencadeando uma série de ataques que quase levaram a uma guerra entre os Estados Unidos e o Irão.O presidente iraquiano, Barham Salih, condenou o ataque e referiu que iria investigar e responsabilizar quem esteve por trás do mesmo.Apesar de ainda não ter havido reivindicações imediatas, as autoridades americanas anunciaram que estão a avaliar o incidente.“Está a ser feita uma avaliação do incidente”, afirmou um alto funcionário do Governo de Donald Trump, acrescentando que as autoridades militares estão a “acompanhar de perto a situação no acampamento de Taji”.Este foi o 22º ataque com foguetes no Iraque contra os interesses militares dos Estados Unidos, desde o final de outubro.O coronel do Exército norte-americano e porta-voz militar dos EUA no Iraque, Myles Caggins, escreveu no Twitter “que mais de 15 pequenos foguetes atingiram a base”. Contudo, não forneceu mais detalhes.O acampamento de Taji, localizado no norte de Bagdad, tem sido utilizado como base de treino há vários anos. Existem cerca de seis mil soldados norte-americanos no Iraque, a treinar, a auxiliar as forças iraquianas e a realizar as chamadas missões antiterrorismo.

Violência no Iraque

Em outubro de 2019, uma série de manifestações contra o Governo iraquiano desestabilizou ainda mais o país. Os protestos aumentaram as tensões com o Irão, que foi acusado pelos Estados Unidos de estar por trás da violência na região.As tensões aumentaram entre Washington e Teerão, depois de um ataque com um drone dos EUA, ter matado o comandante militar iraniano, Qasem Soleimani, e Abu Mahdi al-Muhandis, um chefe paramilitar iraquiano, em Bagdad.O Parlamento iraquiano após o assassinato de Soleimani votou a expulsão de todos os soldados estrangeiros do país, uma decisão que ainda não foi tomada pelo Governo.O Governo cessante, que renunciou em dezembro diante de protestos em massa, ainda não foi substituído devido à falta de um acordo no Parlamento, que é um dos mais divididos na história recente do Iraque.