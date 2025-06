Ataque contra Irão acontece após divulgação de relatório da ONU sobre programa nuclear

Esse relatório destacou que Teerão não está a cumprir com as obrigações a que se comprometeu e que foi detetado material não declarado pelas autoridades iranianas.



Para além disso, a agência da ONU considera também que o Irão já tem capacidade para produzir armas nucleares.



Também as autoridades israelitas acreditam que o Irão já chegou ao ponto de não retorno, mais concretamente que já tem capacidade para produzir 15 ogivas nucleares.



Por outro lado, na visão da jornalista, Israel nunca acreditou minimamente que negociações em curso entre Teerão e Washington fossem capazes de deter e demover regime iraniano.



Márcia Rodrigues destacou ainda o ataque de retaliação "em força" por parte do Irão, uma investida que foi capaz de comprometer parcialmente a chamada "Cúpula de Ferro".