Os mercados antecipam problemas na oferta de petróleo, o que faz com que os valores da matéria-prima valorizem.



O barril de Brent em Londres, que serve de referência para o mercado europeu, está a valorizar mais de 7% e negociou acima dos 74 dólares, o valor mais elevado dos últimos dois meses.



A guerra no Médio Oriente está a fazer crescer os receios com uma possível interrupção do fornecimento de petróleo.