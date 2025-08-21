Ataque de `drone` ucraniano deixa aldeias russas sem energia

"Como resultado da queda de um `drone`, uma central elétrica foi danificada. Várias aldeias ficaram sem energia e vários comboios de passageiros sofreram atrasos", informou o governador regional de Voronezh, Alexander Gusev, no seu canal de Telegram.

A empresa ferroviária estatal Russian Railways (RZhD) anunciou que pelo menos 19 comboios estavam com atrasos.

Entretanto, o governador da região de Rostov, Yuri Slyusar, confirmou que não houve feridos no ataque.

O Ministério da Defesa indicou no Telegram a queda de um `drone` numa fábrica industrial em Novoshakhtinsk, causando um incêndio que não terá provocado feridos.

O relatório diário do Ministério da Defesa dava conta da queda de 49 `drones` em território controlado pela Rússia.

A região mais afetada foi Rostov, com 21 `drones` abatidos, seguida de Voronezh, onde foram intercetados sete `drones`, em Belgorod, cinco e na península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, quatro.

Foram ainda abatidos `drones` sobrevoando os territórios de Bryansk (três), Kaluga (três), Oryol (dois), o Mar Negro (dois), Kursk (um) e Tula (um).

Na quarta-feira, o ministério confirmou que as defesas aéreas russas abateram um total de 42 `drones` durante o mesmo período.

A Força Aérea Ucraniana disse hoje que a Rússia lançou 574 `drones` e disparou 40 mísseis contra a Ucrânia durante a noite de quarta-feira, tendo provocado a morte de uma pessoa na zona ocidental do país.

De acordo com um comunicado da Força Aérea de Kiev, este foi o maior ataque aéreo da Rússia desde julho.

No mesmo texto é indicado que a Rússia usou um total de "614 armas de ataque aéreo": 574 aparelhos aéreos não tripulados (`drones`) e 40 mísseis.

As forças de Kiev reclamaram que foram abatidos 546 `drones` e 31 mísseis sobre a Ucrânia.