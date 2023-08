Ataque de "drones` turcos no norte do Iraque mata dois membros do PKK

O Exército turco raramente comenta as suas ações militares no Iraque, mas tem conduzido com regularidade operações terrestres e aéreas contra os combatentes curdos do PKK e as suas posições no norte do território iraquiano, no Curdistão autónomo ou na região montanhosa do Sinjar.

As forças de Ancara também têm acentuado a pressão sobre as milícias curdas sírias das Unidades de Proteção Popular (YPG), instaladas no norte do Síria e a partir das posições ocupadas pelas tropas turcas, que também incluem ataques seletivos com o uso de `drones`.

Ancara e os seus aliados ocidentais consideram o PKK, a guerrilha curda da Turquia, uma "organização terrorista".

Hoje, ao final da manhã, "um `drone` turco selecionou como alvo um veículo pertencente ao PKK perto da localidade de Jalala", província de Sulaymaniyah, indicaram os serviços de informações do Curdistão iraquiano, região onde decorreu o ataque.

"Foi morto um responsável dos serviços de informações do PKK", referiram, precisando que dois outros membros da organização ficaram feridos.

A mesma fonte indicou que um segundo ataque com um "`drone` [militar] turco" durante a tarde atingiu outro veículo "com combatentes do PKK perto da povoação de Qala`a", na mesma província.

"Um membro do PKK foi morto e dois outros ficaram feridos", referiram os serviços antiterroristas regionais.

No domingo de manhã, um responsável do PKK também foi morto num ataque com `drone` atribuído à Turquia no Curdistão iraquiano.

Ancara instalou nos últimos 25 anos dezenas de bases militares no Curdistão iraquiano para combater o PKK, que também possui bases recuadas nesta região.

As autoridades iraquianas de Bagdad e os responsáveis curdos iraquianos de Erbil há muito que são acusados de ignorar os sistemáticos bombardeamentos turcos, para preservar a aliança estratégica que os une à Turquia, um decisivo parceiro comercial. Ambos se limitam a emitir comunicados que condenam de forma suave uma violação da soberania iraquiana e as consequências para a população civil.

Em 25 de julho, o gabinete do primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia` Al Sudani, anunciou uma "próxima visita" ao Iraque do Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, mas ainda sem data confirmada oficialmente.