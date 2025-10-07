Ataque do Hamas a Israel foi há dois anos

O ataque do Hamas e a consequente guerra na Faixa de Gaza provocaram um número indeterminado de mortos. As fontes divergem em relação aos números exatos. As autoridades israelitas, indicam que a 7 de outubro de 2023, os múltiplos ataques do grupo terrorista provocaram 1.139 mortos. A que se somaram mais de 8.700 feridos. Foram feitos mais de 250 reféns, dos quais 148 já foram libertados.

Israel prometeu destruir o Hamas até ao último reduto e praticamente arrasou 90 por cento da Faixa de Gaza.



Os bombardeamos e as operações terrestres causaram mais de 67 mil mortos e um número indeterminado de feridos. Entre as vítimas mortais... há 18.500 crianças.



Entre as crianças que sobreviveram aos ataques, quatro mil foram amputadas.