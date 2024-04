Ataque do Hamas a Israel foi há seis meses

Os radicais islâmicos invadiram um festival de música e várias localidades perto da fronteira com Gaza... e assassinaram indiscriminadamente a população.



Mais de duzentas pessoas foram feitas reféns.



Na altura, foram lançados, também, milhares de rockets contra o território israelita.



Israel respondeu com uma ação de guerra.



Invadiu a Faixa de Gaza e prometeu acabar com o Hamas.



Desde então, tem destruído o território e abatido muitos militantes do grupo radical islâmico.



Mas os danos colaterais são elevados e milhares de civis já morreram neste conflito.



A população foi obrigada a fugir para sul e está concentrada num pequeno espaço junto à fronteira com o Egito.



As condições são cada vez mais difíceis porque faltam alimentos... e os hospitais estão quase todos destruídos.



Há informações de que, hoje, serão retomadas no Cairo, novas negociações para tentar alcançar um cessar-fogo.