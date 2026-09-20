Ataque dos EUA contra embarcação suspeita de tráfico de droga nas Caraíbas faz quatro mortos

Ataque dos EUA contra embarcação suspeita de tráfico de droga nas Caraíbas faz quatro mortos

As forças armadas dos Estados Unidos atacaram no sábado uma embarcação suspeita de estar a ser utilizada para o tráfico de droga no mar das Caraíbas, matando quatro pessoas.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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Este último ataque elevou para pelo menos 231 o número de pessoas mortas em 69 ataques contra embarcações realizados pelas forças norte-americanas desde que a Administração do Presidente norte-americano Donald Trump começou, há quase um ano, a visar aqueles a quem designa como "narcoterroristas".

Tal como na maioria dos comunicados militares relativos a ataques no Pacífico oriental e no mar das Caraíbas, o Comando Sul dos Estados Unidos afirmou ter visado os alegados traficantes de droga ao longo de rotas de tráfico conhecidas.

Os militares não apresentaram provas de que a embarcação transportava droga. Um vídeo publicado na rede social X mostrava o que parecia ser uma embarcação em movimento, seguindo-se um clarão.

A administração Trump está a procurar alcançar acordos com países aliados para alargar a sua ofensiva a operações terrestres em vários países da América Latina.

O secretário da Defesa, Pete Hegseth, afirmou, durante uma visita ao Panamá no mês passado, que a Colômbia, a Guatemala e as Honduras tinham concordado em permitir que os Estados Unidos realizassem operações militares conjuntas contra grupos criminosos nos respetivos territórios.

No entanto, a Guatemala negou ter alcançado um acordo desse tipo, enquanto o Equador iniciou missões semelhantes com os Estados Unidos em março.

Trump, afirmou que os Estados Unidos estão em "conflito armado" com os cartéis da América Latina e justificou os ataques como uma escalada necessária para travar a entrada de droga no país e as overdoses fatais que têm causado mortes entre os norte-americanos.

No entanto, a sua Administração apresentou poucas provas que sustentem as alegações de que as pessoas mortas eram traficantes.

Este mês, o Governo dos Estados Unidos redirecionou 52 milhões de dólares (44 milhões de euros) de assistência militar inicialmente destinada a países da Europa e do Médio Oriente para quatro países da América Latina.

O Departamento de Estado justificou a reafetação das verbas com a necessidade de "combater o narcoterrorismo" no "próprio quintal" e ajudar a "garantir a segurança do Canal do Panamá", considerando que a região tem sido historicamente negligenciada na distribuição da assistência militar norte-americana.

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