Ataque dos EUA em Cabul com `drone` atinge camião com explosivos

Bill Urban, porta-voz do Comando Central das tropas norte-americanas, afirmou que o ataque com o drone foi uma ação de "autodefesa" e disse desconhecer, até ao momento, a ocorrência de qualquer vítima civil.



Antes, numa mensagem enviada a jornalistas, um porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, afirmou que o ataque ao veículo com explosivos ocorreu no sábado, não tendo adiantado mais pormenores.



"Estamos confiantes de que atingimos o alvo com sucesso", disse Urban, adiantando que a ocorrência de explosões secundárias significativas a partir do veículo indicam que transportava "uma quantidade substancial de material explosivo".



Este foi um novo ataque com 'drones' dirigido pelas forças norte-americanas depois do atentado bombista ao aeroporto de Cabul da passada quinta-feira, que fez 170 mortos e mais de uma centena de feridos.



No sábado, o ataque com drone na província de Nangarhar matou um membro do Estado Islâmico suspeito de estar envolvido no planeamento de ataques contra os Estados Unidos em Cabul, segundo as forças norte-americanas.



A informação surge no dia em que uma explosão provocada por um 'rocket' matou pelo menos cinco pessoas, três dela crianças, ao atingir uma casa no 15.º distrito da capital afegã, perto do aeroporto de Cabul, onde vários países estão a concluir a retirada do Afeganistão, disse Qari Rashed, um agente da polícia citado pela agência Efe.



Até agora, "cinco civis, incluindo três crianças, morreram no incidente", disse também à agência de notícias espanhola um médico do hospital Khairkhana em Cabul, para onde as vítimas foram transferidas, e que pediu anonimato.



De acordo com o canal de notícias afegão Tolo, a explosão ocorreu aproximadamente às 17:30 (11:30 em Lisboa) em Khajeh Baghra, uma área residencial na periferia do aeroporto internacional de Cabul.



O ataque, cuja responsabilidade é desconhecida, ocorreu 24 horas após o alerta emitido sábado pelo Pentágono sobre "ameaças credíveis" contra a sua missão no Afeganistão, que se concentra no aeroporto de Cabul.



De acordo com o aviso, as ameaças no Afeganistão podem ser as "mais perigosas até à data", depois do ataque de quinta-feira ao aeroporto de Cabul, reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI).



O atentado no aeroporto de Cabul foi cometido por pelo menos um homem-bomba que detonou uma carga explosiva na multidão que aguardava para embarcar num dos voos de evacuação, na operação liderada pelas forças norte-americanas e que os talibãs exigiram que seja concluída até à próxima terça-feira.



Cerca de 114.400 pessoas, incluindo quase 5.500 cidadãos americanos, foram retirados do Afeganistão numa ponte aérea desde 14 de agosto, data da véspera da captura de Cabul pelos talibãs.