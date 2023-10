Ataque em Bruxelas reivindicado pelo Estado Islâmico

A agência noticiosa Amaq, que faz a propaganda do grupo, publicou um comunicado em que assegura que "um combatente do Estado Islâmico levou a cabo, na segunda-feira, um ataque armado contra vários cristãos na Suécia, país que participa na coligação internacional contra o Estado Islâmico".

A Amaq, que cita fontes do setor de segurança, indicou que o combatente, do qual não mencionou o nome, mas divulgou uma fotografia, "começou a disparar a sua metralhadora contra os cristãos, antes de assistirem a um jogo, matando dois de eles e ferindo outros dois, antes de as forças belgas o matarem, quando procuravam detê-lo".

No seguimento da morte do atacante, identificado como Abdesalem L, de nacionalidade tunisina, a Bélgica reduziu o nível de alerta em Bruxelas, de quatro (máximo) para três.