Ataque em Cabul. Explosão em zona residencial provocada por morteiro

O rebentamento foi confirmado à BBC por fonte do ministério da saúde afegão.



Agências e imprensa internacional revelam que a explosão ouvida será de um projétil que atingiu uma casa, na capital do país.



Para já desconhece-se se o alegado ataque provocou vítimas.



À agência Reuters fontes do Pentagóno revelaram que os Estados Unidos realizaram um ataque militar em Cabul, mas não é ainda certo que estes 2 eventos estejam ligados.



Essa ofensiva - com recurso a um drone militar - atingiu uma viatura que iria ser usada pelo Estado Islâmico de Korasan num novo ataque bombista, no aeroporto de Cabul, e não terá feito vítimas civis.



Ainda ontem, o Presidente dos Estados Unidos reconheceu que a situação continua muito perigosa em Cabul e garantiu que vai continuar a ofensiva contra este grupo terrorista.