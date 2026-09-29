Ataque em escola na Eslováquia faz um morto

Uma mulher de 61 anos morreu e outras duas pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas num ataque ocorrido numa escola em Staskov, no noroeste da Eslováquia, segundo informações dos serviços de emergência citadas pela France Presse.



A vítima morreu na sequência de um ferimento de faca no peito. Os serviços de socorro revelaram aina que, entre os feridos, estão uma mulher de 44 anos e uma criança em estado crítico. Ambas foram levadas ao hospital.



A polícia informou, em comunicado, que "a situação está agora sob controle".



Segundo a imprensa, o agressor teria cerca de 14 anos.



"Estou profundamente entristecido pelo trágico incidente ocorrido na escola de Staskov", declarou o presidente eslovaco, Peter Pellegrini, dizendo-se "chocado por se tratar de mais um caso em que um aluno atacou professores e um colega de turma".



"Observamos que a agressividade e o clima de intolerância — propagados principalmente pelas redes sociais e, infelizmente, também por alguns políticos — estão literalmente a envenenar o espaço público e a influenciar o comportamento das nossas crianças na escola", acrescentou em comunicado.



O primeiro-ministro Robert Fico expressou suas condolências aos familiares da vítima e afirmou estar a acompanhar "a situação decorrente do trágico incidente".



Em janeiro de 2025, um adolescente matou um colega de turma e uma professora, além de ferir gravemente outra pessoa, durante um ataque numa escola de ensino em Spisska Stara Ves, no nordeste da Eslováquia.





