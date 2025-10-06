Em direto
Ataque em grande escala de Kiev com mais de 250 drones intercetados

por Lusa
Yuri Kochetkov - EPA

A Rússia anunciou hoje ter intercetado 251 drones ucranianos durante a noite, num dos maiores ataques de Kiev em três anos e meio de conflito, particularmente intenso na região do mar Negro.

Desse número, 40 drones foram abatidos sobre a península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, 62 sobre o mar Negro e cinco sobre o mar de Azov, indicou o Ministério da Defesa russo.

Desde o início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022, a Rússia lança quase diariamente drones e mísseis sobre a Ucrânia, que responde regularmente com ataques ao território russo.

