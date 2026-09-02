Ataque em Leipzig. Berlim culpa Moscovo e alerta para novos alvos no país

Em resposta, Berlim ordenou o encerramento do consulado russo em Bona e do centro cultural na capital até 18 de setembro.



Na altura, as autoridades locais encontraram o 'drone' com explosivos junto a um avião ucraniano.



O Ministério do Interior alemão garantiu logo que o incidente se enquadrava no padrão habitual das operações híbridas de Moscovo.



Agora, concluída a investigação, o governo alemão confirma a responsabilidade russa, alerta para o risco de novas ações e retaliou com o fecho de instalações diplomáticas e culturais russas no país.