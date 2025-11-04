Ataque em massa da Rússia abate-se sobre infraestruturas de Odessa

"Apesar do trabalho ativo das forças de defesa aérea, que destruíram a maioria dos alvos inimigos, houve impactos nas instalações portuárias e de energia civis", escreveu o governador de Odessa, Oleh Kipe, na rede social Telegram.

No domingo, quase 60 mil pessoas ficaram sem energia elétrica após um ataque aéreo russo noturno à região de Zaporizhzhia.

Por seu lado, o Kremlin considerou que aceitar tal oferta permitiria às forças comandadas por Kiev, em dificuldades na frente de batalha, rearmar-se, graças aos abastecimentos militares ocidentais.





c/ agências

Segundo o governador, os socorristas extinguiram rapidamente os incêndios e não há vítimas a registar.A mesma fonte informou que várias estradas, instalações de produção de energia e outros equipamentos coletivos ficaram danificados, sem adiantar mais pormenores.Em resposta, Kiev tem igualmente intensificado os ataques com drones contra a infraestrutura energética russa, atingindo refinarias de petróleo, depósitos e centros logísticos que, segundo o Governo russo, alimentam a máquina de guerra do Kremlin.As negociações para um cessar-fogo têm estado paralisadas, apesar dos esforços do presidente norte-americano, Donald Trump, para um fim do conflito. A Rússia rejeitou até agora qualquer cessar-fogo e exigiu que a Ucrânia lhe ceda pelo menos quatro regiões - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia - além da península da Crimeia, anexada em 2014, e renunciando para sempre aderir à NATO.Estas condições são consideradas inaceitáveis pela Ucrânia, que, juntamente com os aliados europeus, exigiu uma trégua incondicional de 30 dias antes de quaisquer negociações de Paz com Moscovo.