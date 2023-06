Ataque em Nottingham. Foram identificadas as três vítimas mortais

Foto: Lindsey Parnaby - EPA

Estão identificadas as três vítimas mortais do ataque de terça-feira em Nottingham, no Reino Unido. São dois amigos de 19 anos que saíam de uma festa de fim de ano da universidade e um educador de infância de 50 anos, que foi esfaqueado quando o suspeito lhe roubou a carrinha.