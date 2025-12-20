Mundo
Ataque em Taiwan. Três mortos e 11 feridos na principal estação de metro
As autoridades continuam a investigar o ataque. Suspeitam de um homem que morreu ao saltar de um edifício enquanto tentava escapar à detenção.
Lançou bombas de fumo na principal estação ferroviária de Taipé e, em seguida, correu para uma estação de metro próxima, atacando pessoas pelo caminho.
De acordo com as autoridades, o suspeito morreu ao saltar de um edifício para escapar à detenção.
Tinha antecedentes criminais e mandados de prisão pendentes.