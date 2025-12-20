Ataque em Taiwan. Três mortos e 11 feridos na principal estação de metro

As autoridades continuam a investigar o ataque. Suspeitam de um homem que morreu ao saltar de um edifício enquanto tentava escapar à detenção.

RTP /
VER MAIS
Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas num ataque na principal estação de metro de Taiwan. O alegado agressor estava armado com uma faca.

Lançou bombas de fumo na principal estação ferroviária de Taipé e, em seguida, correu para uma estação de metro próxima, atacando pessoas pelo caminho.

De acordo com as autoridades, o suspeito morreu ao saltar de um edifício para escapar à detenção.

Tinha antecedentes criminais e mandados de prisão pendentes.
PUB
PUB