Ataque em Taiwan. Três mortos e 11 feridos na principal estação de metro

Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas num ataque na principal estação de metro de Taiwan. O alegado agressor estava armado com uma faca.



Lançou bombas de fumo na principal estação ferroviária de Taipé e, em seguida, correu para uma estação de metro próxima, atacando pessoas pelo caminho.



De acordo com as autoridades, o suspeito morreu ao saltar de um edifício para escapar à detenção.



Tinha antecedentes criminais e mandados de prisão pendentes.