Ataque informático extrai dados de 8,8 milhões de pessoas na Dinamarca

"A administração do registo nacional constatou que pessoas não autorizadas obtiveram acesso ilegal, nomeadamente a nomes, moradas e números CPR (equivalente ao número de segurança social) de cerca de 8,8 milhões de pessoas registadas", segundo um comunicado.

Está em curso uma investigação, mas, nesta fase, os autores desta intrusão ainda não foram identificados, segundo a mesma fonte.

Conseguiram esse acesso através do acesso, autorizado, de uma empresa dinamarquesa que já foi entretanto revogado.

Na sexta-feira, a administração foi informada de uma "anomalia" no sistema "durante o mês de setembro" e, durante o fim de semana, foi possível determinar a quantidade de dados obtidos, refere o ministério.

"Trata-se de um incidente extremamente grave", afirmou a ministra, Christina Egelund, citada no comunicado.

"Em conjunto com todas as autoridades envolvidas, estamos a avaliar a dimensão total do incidente", acrescentou.

Na sequência desta fuga de dados, a administração anunciou ter implementado medidas para evitar a repetição de casos semelhantes.

O registo nacional contém os dados de 11 milhões de pessoas e inclui informações sobre pessoas que já morreram e outras que abandonaram o país.

As pessoas que beneficiam de proteção de endereço e nome não são afetadas pela fuga de dados, esclareceu ainda o governo.