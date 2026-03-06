Ataque israelita atinge cidade histórica de Tiro no sul do Líbano

Equipas de resgate foram vistas a recuperar pelo menos um corpo e a recolher o que pareciam ser restos mortais perto do antigo hipódromo da cidade, após o ataque ocorrido no quinto dia de confrontos entre Israel e o Hezbollah, grupo armado libanês apoiado pelo Irão.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA) indicou que "aviões de guerra inimigos realizaram um ataque às ruínas da cidade de Tiro", na direção do campo de refugiados palestinianos de Bass, um dos 12 existentes no país.

Os bombardeamentos israelitas prosseguiram durante a tarde nos subúrbios do sul de Beirute e em zonas do sul e do leste do Líbano.

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, acusou Israel de provocar uma "catástrofe humanitária" devido à deslocação em massa da população causada pelos ataques.

Segundo dados divulgados pelas autoridades de Beirute, os bombardeamentos israelitas no Líbano provocaram pelo menos 217 mortos desde segunda-feira.

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, exigiu hoje investigações "rápidas e minuciosas" sobre os ataques.