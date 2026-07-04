Ataque israelita com drone causa um morto e vários feridos em Gaza

Segundo a fonte médica, a vítima mortal e os feridos, cujo número não foi especificado, encontravam-se, no momento do ataque, perto da rotunda de Asqola, no bairro de Zaitún, em Gaza, no norte da Faixa de Gaza.

Entretanto, os serviços médicos de Gaza recuperaram hoje os corpos de duas pessoas que morreram na quinta-feira em Beit Lahia (norte), onde, segundo as equipas de ambulâncias, as forças israelitas cercaram a zona após as terem morto.

Trata-se de Bilal Huséin Jamís Abu Rabia, de 46 anos, e Hamza Emad Yihad Hamduna, de 20, cujos corpos estão a ser transportados para o hospital de Al Shifa.

O Ministério da Saúde de Gaza, no seu último balanço diário, estimou em 16 o número de mortos e em 16 o de feridos que chegaram aos hospitais da Faixa nas últimas 48 horas, um número que ainda não inclui a vítima mortal de hoje.

Dos 16 mortos contabilizados pelo ministério, seis correspondem a mortes ocorridas neste período, um a um ferido que sucumbiu aos ferimentos, e nove a corpos resgatados dos escombros, dois dos quais nas últimas horas, precisou o organismo, dirigido pelo movimento islamista Hamas.

O ministério alertou que várias vítimas continuam sob os escombros e nas ruas, devido à impossibilidade de as equipas de resgate e da Proteção Civil chegarem até elas.

Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, em 11 de outubro, o número total de mortos em Gaza ascende a 1.066 e o de feridos a 3.445, segundo a mesma fonte.

No balanço acumulado desde o início da ofensiva israelita, em 07 de outubro de 2023, o Ministério da Saúde de Gaza eleva o número total de mortos para 73.090 e o de feridos para 173.553.