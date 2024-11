Ataque israelita mata diretor hospitalar no Líbano

Num primeiro comunicado, a agência estatal ANN noticiou pelo menos cinco mortes numa contagem preliminar do ataque à residência do diretor hospitalar e posteriormente identificou Ali Rakan Alam entre as vítimas mortais

O presidente da União de Municípios de Baalbek, Shafiq Qasem Shehada, lamentou a morte do diretor do hospital Dar Al-Amal, num comunicado reproduzido pela ANN.

"É com extrema tristeza e pesar que lamentamos a morte do nosso querido amigo e irmão Ali Rakan Allam perante as nossas famílias em Baalbek e Bekaa, um apoiante dos pobres e necessitados, com um grande coração cheio de honestidade, humildade e caridade", escreveu o presidente da entidade na sua mensagem de condolências.

O Ministério da Saúde Pública libanês não forneceu ainda dados sobre este ataque.

No seu relatório diário, o ministério registou na quinta-feira pelo menos 62 mortos e 111 feridos, elevando o número de mortos para 3.645 e de feridos para 15.355 desde o início do conflito há mais de um ano entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah.

Entre as vítimas mortais, 214 são profissionais de saúde, a que se somam outros 323 feridos nas centenas de ataques lançados contra ambulâncias e vários tipos de instalações clínicas.

A maioria destas vítimas foi registada após 23 de setembro, data em que Israel iniciou uma campanha de bombardeamentos intensivos no Líbano.