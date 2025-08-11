Ataque israelita mata jornalistas da Al Jazeera em Gaza

Al Sharif fazia parte de uma equipa da Reuters que, em 2024, ganhou o Prémio Pulitzer na categoria de Fotografia de Notícias de Última Hora pela cobertura da guerra entre Israel e o Hamas.

Jornalistas condenam assassinatos

Em outubro, quando Al Sharif foi acusado de pertencer ao Hamas, a Al Jazeera “rejeitou categoricamente a caracterização dos nossos jornalistas como terroristas pelas forças de ocupação israelitas e denuncia o uso de provas forjadas”.

O gabinete de comunicação social do governo de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou que 237 jornalistas foram mortos desde o início do conflito, a 7 de outubro de 2023. O Comité para a Proteção dos Jornalistas afirmou que pelo menos 186 jornalistas foram mortos no conflito de Gaza, o mais mortal já registado para os profissionais da comunicação social.

“Este não é um assassinato acidental. Este não é um jornalista que por acaso foi apanhado no bombardeamento doutrinado de Israel contra civis palestinianos em geral. Este foi um assassinato direcionado”, disse Roth à Al Jazeera.





A mensagem de despedida

This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings.



Allah knows I gave every effort and all my strength to be a support and a voice for my… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

A Al Jazeera rejeitou a alegação e, antes da sua morte, Al Sharif também havia rejeitado alegações anteriores de Israel de que teria ligações com o Hamas., segundo autoridades da Faixa de Gaza e o canal televisivo sediado no Catar. Um funcionário do hospital disse que outras duas pessoas também foram mortas no ataque.Descrevendo Al Sharif como “”, a Al Jazeera afirmou que o ataque foi uma “”. Os outros jornalistas mortos foram Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher e Mohammed Noufal.e “era responsável por promover ataques com mísseis contra civis israelitas e tropas das Forças de Defesa de Israel (IDF)”, citando informações dos serviços secretos e documentos encontrados em Gaza como prova.Em, citando documentos que, segundo Telavive, mostravam listas de pessoas que concluíram cursos de formação e salários.O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou no domingo que lançaria uma nova ofensiva para desmantelar os bastiões do Hamas em Gaza, onde uma crise de fome está a agravar-se após 22 meses de guerra. Para o canal televisivo sediado no Catar, “”.Um grupo de liberdade de imprensa e um especialista das Nações Unidas alertaram anteriormente que a vida de Al Sharif estava em perigo devido às suas reportagens a partir de Gaza. A relatora especial da ONU, Irene Khan, tinha afirmado no mês passado que as alegações de Israel contra ele eram infundadas., afirmou num comunicado que Israel não apresentou quaisquer provas para sustentar as suas alegações contra ele.“O padrão de Israel de rotular jornalistas como militantes sem fornecer provas credíveis levanta sérias questões sobre a sua intenção e respeito pela liberdade de imprensa”, afirmou Sara Qudah, diretora do CPJ para o Médio Oriente e Norte de África.Também oe apelou aos profissionais da comunicação social dos EUA e internacionais para que se “solidarizem” com os seus colegas palestinianos.“A campanha contínua de assassinatos seletivos de jornalistas palestinianos por parte de Israel é um crime de guerra, puro e simples”, afirmou o diretor executivo nacional do CAIR, Nihad Awad, em comunicado.Para Awad, “”.O movimento palestino Hamas, que controla Gaza, disse que o assassinato pode sinalizar o início de uma ofensiva israelita.num comunicado., afirmou àque o“E quando se junta isso ao padrão de assédio contra ele, aos esforços para silenciá-lo, fica claro o que está a acontecer”, acrescentou Roth.Segundo ex-diretor da Human Rights Watch, “a razão pela qual o jornalismo é tão importante é que é uma das formas de responsabilizar o governo israelita pelas atrocidades em massa cometidas em Gaza. Se ninguém souber, é mais fácil para Israel escapar impune. Essa é a lógica desprezível por trás dos esforços para silenciar e matar jornalistas”.Horas antes de as forças israelitas matarem a equipa da Al Jazeera na cidade de Gaza, o enviado da Palestina à ONU, Riyad Mansour, falou no Conselho de Segurança, instando-o a levar jornalistas a Gaza para ver o que está a acontecer lá.“Se Netanyahu está tão certo dessa conspiração global sobre uma, que prove. Ele deve permitir que vão à Faixa de Gaza e vejam exatamente o que está a acontecer lá. Levem jornalistas convosco para que possam verificar exatamente o que está a acontecer em Gaza”, acrescentou Mansour.Também a, apelando a uma ação internacional para impedir novos ataques aos meios de comunicação social.”, afirmou Seth Stern, diretor da organização sem fins lucrativos sediada em Nova Iorque, em comunicado., violando o direito internacional. Agora, talvez mais do que em qualquer outro momento desde o início dos assassinatos, o mundo compreende como o trabalho destes jornalistas é vital”, acrescenta o documento.Para Seth Stern, “os apelos para que os assassinatos cessem devem ser mais veementes do que nunca, e não podemos permitir que os nossos líderes se limitem a expressar preocupação ou a fazer condenações performativas enquanto o dinheiro e as armas que Israel usa para exterminar jornalistas e outros civis continuam a fluir”.Al Sharif, cuja conta no X tinha mais de 500 mil seguidores, publicou na plataforma minutos antes da sua morte que Israel estava a bombardear intensamente a cidade de Gaza há mais de duas horas.Em abril, Al Sharif tinha deixado uma mensagem nas redes sociais para ser publicada em caso de sua morte, que dizia: “... nunca hesitei em transmitir a verdade como ela é, sem distorção ou deturpação, esperando que Deus testemunhasse aqueles que permaneceram em silêncio”.Na mensagem, Al Sharif deixa algumas palavras para o filho, para a mãe e para a mulher e apela para que “não se esqueça Gaza” nem a “Palestina – a joia da coroa do mundo muçulmano, o coração de todas as pessoas livres do mundo”.