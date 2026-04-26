Ataque israelita mata três pessoas no norte da Faixa de Gaza em dia de eleições

De acordo com a agência de notícias WAFA, o Hospital Al Shifa confirmou a chegada dos corpos das três vítimas, juntamente com vários feridos, após o ataque aéreo israelita de sábado, perto da escola Al Dahyan.

Antes do ataque, informou a WAFA, um palestiniano foi baleado pelo exército israelita no campo de refugiados de Jabalia, também localizado na Faixa de Gaza. A vítima, Bahjat Abu Al Eish, morreu após ter sido atingida na cabeça.

No sábado, as autoridades de saúde de Gaza, controlada pelo movimento fundamentalismo islâmico Hamas, confirmaram outras 17 mortes e 32 feridos em ataques israelitas nos dois dias anteriores.

Um total de 809 pessoas foram mortas e 2.267 ficaram feridas em ataques israelitas desde o cessar-fogo de outubro passado, de acordo com dados do Ministério da Saúde. As autoridades confirmaram a recuperação de 761 corpos.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023, os ataques israelitas resultaram em pelo menos 72.585 mortes e 172.370 feridos, de acordo com a contagem do Ministério.

O novo ataque israelita aconteceu num dia em que a Cisjordânia ocupada e a zona de Deir el-Balah, no centro da Faixa de Gaza, realizaram eleições municipais, na primeira votação desde o início da guerra.

No sábado, a Comissão Eleitoral Central Palestiniana anunciou que a participação nas eleições atingiu 53,4% e não foram registados grandes incidentes.

Mais de um milhão de pessoas foram chamadas às urnas para eleger os representantes em 184 dos 421 conselhos locais.

Estão incluídos cerca de 70.500 eleitores em Deir al-Balah, a única circunscrição da Faixa de Gaza incluída no processo.

A participação eleitoral foi igual à registada na segunda volta das eleições de março de 2022, mas ficou abaixo dos 64,7% apurados na primeira volta.

Apenas foram relatados incidentes nas regiões de Toubas e Nablus, segundo a organização Al Marsad, que está a monitorizar o processo.

O Hamas esteve ausente das listas eleitorais, tendo recusado um compromisso com a solução de dois Estados (palestiniano e israelita) -- condição imposta a todos os candidatos.

Os resultados do sufrágio deverão ser conhecidos hoje.

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, votou no sábado com uma mensagem de vitória pela simples realização do sufrágio, apesar das dificuldades locais e internacionais.

"Estamos muito contentes por podermos praticar a democracia apesar de todas as dificuldades que enfrentamos a nível local e internacional", disse Abbas após depositar o boletim de voto na cidade de Al-Bireh, na Cisjordânia.

Abbas expressou a esperança de que o ato eleitoral dê continuidade ao ciclo de votações organizado pela Autoridade Palestiniana e pelo partido nacionalista e secular Fatah, que lidera, até culminar em eleições para o Conselho Nacional Palestiniano.

A votação decorreu num contexto de enorme tensão, marcado pelos contínuos ataques de Israel contra Gaza e pelo aumento dos ataques de colonos e incursões das forças israelitas na Cisjordânia.