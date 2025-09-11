Ataque israelita no Catar. Líderes árabes convocam cimeira de emergência

Esta madrugada, Israel lançou sinalizadores sobre a cidade de Gaza, para avisar a população de que deve deslocar-se para sul do enclave.



Foi a primeira vez que tal aconteceu, em quase dois anos de guerra. Até agora, estes avisos eram feitos através de mensagens para o telemóvel ou com lançamento de folhetos.



Houve bombardeamentos na Cidade de Gaza e também sobre um campo de refugiados no centro da Faixa de Gaza.



As autoridades palestinianas dizem que estes ataques provocaram a morte de, pelo menos, mais 16 civis.