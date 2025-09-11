Ataque israelita no Catar. Líderes árabes convocam cimeira de emergência
Os líderes árabes vão reunir-se no próximo domingo, no Catar, numa cimeira de emergência para debater o ataque israelita a Doha, na passada terça-feira. Já na Faixa de Gaza, os ataques prosseguem.
Foi a primeira vez que tal aconteceu, em quase dois anos de guerra. Até agora, estes avisos eram feitos através de mensagens para o telemóvel ou com lançamento de folhetos.
Houve bombardeamentos na Cidade de Gaza e também sobre um campo de refugiados no centro da Faixa de Gaza.
As autoridades palestinianas dizem que estes ataques provocaram a morte de, pelo menos, mais 16 civis.