Ataque israelita no norte do Líbano faz 3 mortos incluindo um líder do Hamas

A ofensiva israelita ocorreu enquanto decorrem negociações indiretas de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas no Qatar.

Hoje foi também um dos dias mais mortíferos para o Exército israelita em território palestiniano este ano, após cinco soldados israelitas terem morrido em combate em Gaza.

Um segundo ataque israelita hoje ao final do dia matou uma pessoa no sul do Líbano, de acordo com o Ministério da Saúde libanês, acrescentando que foi realizado com um drone num carro em Babliyeh.

Israel continua a bombardear o Líbano, apesar da trégua assinada em novembro com o Hezbollah, afirmando ter como alvo sobretudo locais e combatentes do movimento xiita libanês, mas também, ocasionalmente, membros do seu aliado palestiniano, o Hamas.

Sobre ataque no norte do Líbano, o Exército israelita destacou em comunicado que "eliminou o terrorista Mehran Mustafa Baajur", que descreveu como "um dos principais comandantes do Hamas no Líbano", num ataque aéreo.

A mesma fonte sublinhou que "continuará a agir contra a presença do Hamas no Líbano e prosseguirá as suas operações contra os terroristas do Hamas, onde quer que estejam".

No Líbano, o Ministério da Saúde informou que um ataque israelita a um veículo fez "três mortos e 13 feridos" numa zona próxima de um campo de refugiados palestinianos.

Um fotógrafo da agência France-Presse (AFP) viu um carro incendiado rodeado de equipas de resgate e cidadãos.

O Hamas assumiu a responsabilidade pelos ataques contra Israel a partir do Líbano durante mais de um ano de hostilidades transfronteiriças iniciadas pelo Hezbollah em outubro de 2023, em apoio do movimento palestiniano.

Israel tem atacado membros do Hamas no Líbano, incluindo após a trégua.

Em maio, o Hamas anunciou a morte de um dos seus comandantes num ataque à cidade de Sidon, no sul do país, com Israel a afirmar ter como alvo "o chefe de operações da Brigada Ocidental do Hamas no Líbano".

Os ataques israelitas no sul do Líbano são frequentes, mas as incursões no norte continuam a ser raras.

Em outubro, o Hamas noticiou que um dos seus membros, juntamente com a sua mulher e duas filhas, foi morto num ataque à sua casa no campo de refugiados palestinianos de Beddawi, perto de Tripoli. O Exército israelita afirmou ter como alvo "um membro sénior da ala militar do Hamas no Líbano".

Os líderes libaneses prometeram impor o monopólio estatal sobre a posse de armas, ao mesmo tempo que exigem que Israel respeite a trégua de novembro.

Na terça-feira passada, o Exército israelita anunciou que tinha morto dois membros do Hezbollah no dia anterior, no sul do Líbano.

Os ataques israelitas ao Líbano, sobretudo no sul, provocaram a morte de cerca de 250 pessoas e feriram outras 600 desde o início do cessar-fogo, segundo o canal de notícias do Qatar Al-Jazeera, que, por sua vez, cita o Ministério da Saúde libanês.

O Hezbollah integra o chamado "eixo de resistência" contra Israel liderado pelo Irão, de que fazem parte outros grupos extremistas da região como o Hamas, a Jihad Islâmica ou os rebeldes huthis do Iémen.