Ataque jihadista faz 55 mortos no nordeste da Nigéria
Os jihadistas mataram pelo menos 55 pessoas num ataque levado a cabo durante a noite de ontem no nordeste da Nigéria, de acordo com declarações à AFP de um funcionário de uma ONG e de um responsável de segurança.
O massacre ocorreu num assalto à cidade de Darul Jama, que abriga uma base militar na fronteira entre a Nigéria e o Camarões, havendo cinco soldados entre os mortos, de acordo com uma fonte da segurança.
Babagana Ibrahim, comandante de uma milícia pró-governo, disse que o número de soldados entre os mortos é de seis.
De acordo com testemunhas, o ataque começou durante a noite, com os agressores a chegar à cidade em motocicletas e a disparar indiscriminadamente e a incendiar casas.
“Eles chegaram aos gritos e a atirar em tudo o que mexia”, disse Malam Bukar, que fugiu para o campo com a mulher e os filhos. “Quando regressámos, havia corpos por todo o lado”.
Segundo o comandante da milícia, foram 55 as pessoas mortas, mas um funcionário da ONG, que preferiu não se identificar, disse que o número de mortos era de 64.
Muitas das vítimas eram famílias recentemente chegadas de um campo de pessoas deslocadas em Bama, que as autoridades fecharam este ano.
“O governo disse-nos que estaríamos seguros aqui”, declarou Hajja Fati, uma mãe de família que perdeu o irmão no ataque, para deixar um lamento: “Agora estamos a enterrar os nossos entes queridos novamente”.
A zona é conhecida por estar sob o controle do comandante do Boko Haram, Ali Ngulde, que terá liderado o ataque, segundo a segurança.