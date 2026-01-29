Ataque `jihadista` na Nigéria faz dezenas de mortos

"O número de mortos subiu para várias dezenas (...) e muitos soldados estão desaparecidos", disse à AFP Ibrahim Liman, membro de um grupo de autodefesa anti-jihadista.

Os corpos de cinco soldados e de 15 trabalhadores da construção civil e caçadores locais foram levados para o Hospital Geral de Biu, a 45 km de Sabon Gari, onde ocorreu o ataque, segundo Liman.

Bukar Yamta Ali, secretário de um grupo de caçadores em Yamarkumi, uma cidade fora da área administrativa local de Biu, e duas enfermeiras do Hospital de Biu confirmaram que recuperaram corpos e feridos evacuados de Sabon Gari.

As vítimas trabalhavam na reconstrução da Ponte Wajiroko, que liga as cidades de Biu e Damboa, e tinha sido destruída no ano passado pelos jihadistas.

Os trabalhadores regressavam à base de Sabon Gari, situada a cinco quilómetros de distância, para passar a noite.

A emboscada ocorreu dois dias após um outro ataque do Estado Islâmico - Província da África Ocidental (ISWAP, na sigla em inglês) que matou nove soldados nigerianos e deixou cerca de dez desaparecidos perto da cidade de Damask, no estado de Borno, junto à fronteira com o Níger.

O ISWAP, que surgiu de uma cisão dentro do Boko Haram em 2016, ataca sobretudo as forças de segurança, sem poupar civis na região.